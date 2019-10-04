Зеленський очікує, що українські канали будуть транслюватися в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що обсудив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком початок трансляції українських телеканалів в Білорусі та навпаки. Про це він заявив на Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь, передає УНН.
"Починаючи з цього року телеканал UA транслюється в кабельних мережах Білоруських операторів. Ми проговорили з паном Президентом (Олександром Лукашенком - ред.), ми чекаємо, щоб в їх кабелі і в супутнику, і не тільки з’явилися інші українські канали: і комерційні, і державні. І навпаки, очікуємо білоруські канали у нас", - розповів Володимир Зеленський.
Нагадаємо, засуджений у Білорусі за шпигунство український журналіст Павло Шаройко був помилуваний і уже повернувся в Україну.