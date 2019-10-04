Зеленский ожидает, что украинские каналы будут транслироваться в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко начало трансляции украинских телеканалов в Беларуси и наоборот. Об этом он заявил на Втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь, передает УНН.
"Начиная с этого года телеканал UA транслируется в кабельных сетях Белорусских операторов. Мы проговорили с господином Президентом (Александром Лукашенко - ред.), мы ожидаем, чтобы в их кабели и в спутнике, и не только появились другие украинские каналы: и коммерческие, и государственные. И наоборот, ожидаем белорусские каналы у нас ", - рассказал Владимир Зеленский.
Напомним, осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист Павел Шаройко был помилован и уже вернулся в Украину.