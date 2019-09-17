Зеленський очікує, що у найближчі роки ЄБРР інвестує в Україну понад 1 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію сказав, що очікує у наступні 2-3 роки нарощення інвестицій ЄБРР до 1 млрд євро. Про це передає УНН із посиланням на сайт Глави держави.
“Глава держави очікує, що в наступні 2-3 роки ЄБРР наростить інвестиції до більш ніж 1 млрд євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні, передусім у питанні вартості капіталу”, — йдеться в повідомленні.
Зеленський запевнив, що іноземні інвестори та партнери завжди можуть розраховувати на відвертий і чесний діалог у рамках Національної інвестиційної ради, роботу якої планується продовжувати.
Нагадаємо, Гончарук зустрівся з делегацією ЄБРР: говорили про збільшення обсягів кредитування.