Зеленский ожидает, что в ближайшие годы ЕБРР инвестирует в Украину более 1 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию сказал, что ожидает в следующие 2-3 года наращивания инвестиций ЕБРР в 1 млрд евро. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
"Глава государства ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции в более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала", - говорится в сообщении.
Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета, работу которого планируется продолжать.
Напомним, Гончарук встретился с делегацией ЕБРР: говорили об увеличении объемов кредитования.