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Гончарук зустрівся з делегацією ЄБРР: говорили про збільшення обсягів кредитування

Гончарук зустрівся з делегацією ЄБРР: говорили про збільшення обсягів кредитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні, 12 вересня, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з Віце-президентом Аланом Пію, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.

“Радий вітати наших надійних партнерів у Києві. Фактом є те, що ЄБРР лишається найбільшим інституційним інвестором в Україні — Банк акумулював у розвиток нашої країни понад 13,5 млрд євро за роки незалежності”, — заявив голова уряду.

За його словами, основним завданням співпраці наразі є збільшення обсягів кредитування завдяки реалізації масштабних проектів з модернізації енергетичного сектору, транспортної і міської інфраструктури, банківського сектору.

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“Є чітке розуміння того, що завдяки злагодженій співпраці із керівництвом ЄБРР цей рік може стати рекордним для Банку в Україні із загальним обсягом інвестицій у понад 1 млрд євро”, — резюмував Прем’єр-міністр.

Варто зазначити, що станом на вересень 2019 року сукупний обсяг виділеного ЄБРР Україні фінансування для проектів державного сектору економіки України та муніципальних проектів становить близько 13,57 млрд євро в рамках 433 проектів.

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