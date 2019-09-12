Гончарук встретился с делегацией ЕБРР: говорили об увеличении объемов кредитования
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня, 12 сентября, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с вице-президентом Аланом Пию, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.
"Рад приветствовать наших надежных партнеров в Киеве. Фактом является то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в Украине - Банк аккумулировал в развитие нашей страны более 13,5 млрд евро за годы независимости", - заявил глава правительства.
По его словам, основной задачей сотрудничества пока является увеличение объемов кредитования благодаря реализации масштабных проектов по модернизации энергетического сектора, транспортной и городской инфраструктуры, банковского сектора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство согласовало подписание соглашения с ЕБРР о финансировании строительства хранилища для ядерного топлива
"Есть четкое понимание того, что благодаря слаженному сотрудничеству с руководством ЕБРР этот год может стать рекордным для Банка в Украине с общим объемом инвестиций более чем 1 млрд евро", - резюмировал премьер-министр.
Стоит отметить, что на сентябрь 2019 года совокупный объем выделенного ЕБРР Украина финансирования для проектов государственного сектора экономики Украины и муниципальных проектов составляет около 13,57 млрд евро в рамках 433 проектов.