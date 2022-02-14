Зеленський очікує нові переговори "нормандських" радників ближчим часом, сподівається погодити зустріч лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна очікує, що вже найближчим часом вдасться провести наступні переговори радників “нормандської четвірки” та домовитись про саміт лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає кореспондент УНН.
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“Ми обговорили останні кроки у рамках мирного врегулювання. За короткий час нам вдалось провести два раунди переговорів політичних радників "нормандської четвірки“ в Парижі та Берліні. Хочу відзначити у цьому контексті роль нового федерального уряду Німеччини та особисто пана канцлера”, — заявив Зеленський.
“Важливо, що ми з паном Шольцем поділяємо спільне бачення щодо мирного підходу. Ми очікуємо, що ближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитись про саміт лідерів N4 ("нормандської четвірки" - ред.)“, — додав він.
Деталі
Зеленський нагадав, що завтра федеральний канцлер перебуватиме з візитом у Москві.
”У розмові в Кремлі пан Шольц представлятиме німецьку позицію, але і об’єднану позицію усієї трансатлантичної спільноти, пріоритетом для якої є незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України", — сказав він.
Нагадаємо
10 лютого у Берліні пройшли переговори радників лідерв “Нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції.
За підсумками перемовин політичних радників не вдалося узгодити спільний документ.
Перед цим, 26 січня, така зустріч відбулася у Парижі.