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Зеленський обговорив зміни до законодавства з резервістами

Зеленський обговорив зміни до законодавства з резервістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Ради резервістів Збройних сил України обговорив зміни до законодавства, які стосуються військового резерву. Про це проінформували у пресслужбі Глави держави, передає УНН.

"Президент звернувся до присутніх з пропозицією детально обговорити подані ним законодавчі ініціативи, які безпосередньо стосуються резервістів", - повідомили у Президента.

Зазначається, що йдеться про проекти законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період".

У Президента повідомили, що перший документ, розроблений Міністерством оборони, передбачає переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів. Також законопроект пропонує запровадити новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період, яка передбачає можливість призову резервістів в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців. Такий призов відбуватиметься за рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних сил України.

Також документ пропонує поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб; удосконалити питання формування військового резерву, а також створити військовий облік резервістів у державі, зокрема за допомогою автоматизованої системи "Оберіг".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський вніс у Раду законопроект щодо військового обов’язку

Другий законопроект – "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період", який також був розроблений Міноборони, передбачає пільгове оподаткування фізичних осіб – підприємців у разі їхнього призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. На весь час такої служби вони звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Під час зустрічі голова Ради резервістів Збройних сил України Тарас Ткаліч нагадав, що Рада була створена в січні 2018 року та складається на 100% з учасників бойових дій і резервістів за контрактом.

Заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай зазначив, що два роки члени Ради працювали над розробкою поправок до нормативно-правової бази. І цього року завдяки підтримці та спільній роботі з командуванням ЗСУ, представниками Генерального штабу, Офісу Президента та Ради резервістів було подано проекти законів, які допоможуть створити правові засади функціонування системи військового резерву, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Повідомляється також, що під час зустрічі Зеленський також вручив військовим державні нагороди.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський на нараді подякував правоохоронцям і спецслужбам за операцію зі звільнення заручників у Луцьку.

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