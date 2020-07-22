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Зеленский обсудил изменения в законодательство с резервистами

Зеленский обсудил изменения в законодательство с резервистами

Киев  •  УНН

 • 19189 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины обсудил изменения в законодательство, касающиеся военного резерва. Об этом проинформировали в пресс-службе Главы государства, передает УНН.

"Президент обратился к присутствующим с предложением детально обсудить представленные им законодательные инициативы, которые непосредственно касаются резервистов", - сообщили у Президента.

Отмечается, что речь идет о проектах законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период".

У Президента сообщили, что первый документ, разработанный Министерством обороны, предусматривает переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами. Также законопроект предлагает ввести новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва резервистов в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев. Такой призыв будет происходить по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Также документ предлагает распространить на резервистов комплекс социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных лиц; усовершенствовать вопросы формирования военного резерва, а также создать военный учет резервистов в государстве, в частности с помощью автоматизированной системы "Оберег".

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Второй законопроект - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по отдельным вопросам совершенствования содержания организации выполнения воинского долга в особый период", который также был разработан Минобороны, предусматривает льготное налогообложение физических лиц - предпринимателей при их призыве на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Во время встречи глава Совета резервистов Вооруженных сил Украины Тарас Ткалич напомнил, что Совет был создан в январе 2018 года и состоит на 100% из участников боевых действий и резервистов по контракту.

Заместитель главы Совета резервистов Мирослав Гай отметил, что два года члены Совета работали над разработкой поправок в нормативно-правовую базу. И в этом году благодаря поддержке и совместной работе с командованием ВСУ, представителями Генерального штаба, Офиса Президента и Совета резервистов было подано проекты законов, которые помогут создать правовые основы функционирования системы военного резерва, территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Сообщается также, что во время встречи Зеленский также вручил военным государственные награды.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский на совещании поблагодарил правоохранителей и спецслужбам за операцию по освобождению заложников в Луцке.

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