Зеленський обговорив зі Штайнмаєром нарощування оборонної підтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Володимир Зеленський обговорив із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром нарощування оборонної підтримки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
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"У розвиток діалогу з Німеччиною провів перемовини з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки України. Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук", – написав Зеленський.
Нагадаємо
Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже на фронті.