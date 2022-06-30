Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нової Зеландії санкції проти рф та відбудову України

КИЇВ. 30 червня. УНН. Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн подальше посилення санкцій проти рф та запросив долучитися до повоєнної відбудови України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.