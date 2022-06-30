Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нової Зеландії санкції проти рф та відбудову України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн подальше посилення санкцій проти рф та запросив долучитися до повоєнної відбудови України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
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"Провів розмову з Прем’єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн. Подякував Новій Зеландії за солідарність і підтримку України, зокрема безпекову. Обговорили подальше посилення санкцій проти рф та шляхи притягнення агресора до відповідальності. Запросив долучитися до повоєнної відбудови", – написав Зеленський.
Нагадаємо
Нова Зеландія ввела санкції проти 170 російських депутатів та компаній оборонного сектору.