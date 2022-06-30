Зеленский обсудил с премьер-министром Новой Зеландии санкции против рф и восстановление Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн дальнейшее ужесточение санкций против рф и пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
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"Провел разговор с Премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Поблагодарил Новую Зеландию за солидарность и поддержку Украины, в частности в сфере безопасности. Обсудили дальнейшее усиление санкций против рф и пути привлечения агрессора к ответственности. Пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению" , – написал Зеленский.
Напомним
Новая Зеландия ввела санкции против 170 российских депутатов и компаний оборонного сектора.