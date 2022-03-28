Зеленський обговорив з Джонсоном оборонну співпрацю України і Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з британським прем’єр-міністром. Про це Глава держави написав у своєму Twitter, пише УНН.
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“Підтримую постійний зв'язок з Борісом Джонсоном. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти рф та оборонну співпрацю України й Великої Британії”, - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Раніше сьогодні Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцем. Сторони обговорили перебіг переговорного процесу, хід протидії агресії та злочини рф та тиск на росію.