Зеленский обсудил с Джонсоном оборонное сотрудничество Украины и Британии

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“Поддерживаю постоянную связь с Борисом Джонсоном. Рассказал о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах, поделился информацией о ходе мирных переговоров. Обсудили усиление санкций против рф и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании”, - сообщил Зеленский.

Напомним

Ранее сегодня Президент Украины провел телефонный разговор с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны обсудили ход переговорного процесса, ход противодействия агрессии и преступления рф и давление на россию.