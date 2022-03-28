Зеленский обсудил с Джонсоном оборонное сотрудничество Украины и Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с британским премьер-министром. Об этом Глава государства написал в своем Twitter, пишет УНН.
Цитата
“Поддерживаю постоянную связь с Борисом Джонсоном. Рассказал о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах, поделился информацией о ходе мирных переговоров. Обсудили усиление санкций против рф и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании”, - сообщил Зеленский.
Напомним
Ранее сегодня Президент Украины провел телефонный разговор с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны обсудили ход переговорного процесса, ход противодействия агрессии и преступления рф и давление на россию.