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Зеленський обговорив із підприємцями розвиток медичного туризму на Буковині

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. У межах робочої поїздки до Чернівецької області Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками місцевого бізнесу нагальні проблеми. Як повідомили в Офісі Президента, наголошувалося на необхідності залучення бізнесу до розвитку медичного туризму в Чернівецькій області, передає УНН.

“... під час зустрічі наголошувалося на необхідності залучення бізнесу до розвитку медичного туризму в Чернівецькій області. Зокрема, це допоможе зупинити відплив кадрів медичної галузі за кордон. Підприємці наголосили, що до них приїжджає чимало людей з України та з інших країн по медичні послуги, які цінуються за високу якість і порівняно невелику ціну”, — йдеться у повідомленні.

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Представники медичної галузі закликали Президента спростити процедури податкової звітності за надання медичних послуг і запровадити механізми пільгового кредитування на купівлю медичного обладнання, додали в Офісі.

Крім того, за даними Офісі, бізнесмени звернули увагу Володимира Зеленського на потребу покращення експортних можливостей та попросили будувати дороги.

“Дороги ми збудуємо”, — запевнив Глава держави.

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