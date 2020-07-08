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Зеленский обсудил с предпринимателями развитие медицинского туризма на Буковине

Зеленский обсудил с предпринимателями развитие медицинского туризма на Буковине

Киев  •  УНН

 • 15813 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В рамках рабочей поездки в Черновицкую область Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями местного бизнеса насущные проблемы. Как сообщили в Офисе Президента, подчеркивалась необходимость привлечения бизнеса к развитию медицинского туризма в Черновицкой области, передает УНН.

"... во время встречи подчеркивалась необходимость привлечения бизнеса к развитию медицинского туризма в Черновицкой области. В частности, это поможет остановить отток кадров медицинской отрасли за границу. Предприниматели отметили, что к ним приезжает немало людей из Украины и других стран по медицинские услуги, которые ценятся за высокое качество и сравнительно небольшую цену", - говорится в сообщении.

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Представители медицинской отрасли призвали Президента упростить процедуры налоговой отчетности за предоставление медицинских услуг и ввести механизмы льготного кредитования на покупку медицинского оборудования, добавили в Офисе.

Кроме того, по данным Офисе, бизнесмены обратили внимание Владимира Зеленского на необходимость улучшения экспортных возможностей и попросили строить дороги.

"Дороги мы построим", - заверил глава государства.

Украинские Национальные Новости

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