Зеленський: ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо

“Кожна мама хоче, щоб всі її діти завжди були вдома. Так, на жаль, сьогодні за нашим сімейним столом бракує Донецька, Луганська і Криму, та ми робимо все, щоб настав день, і вони повернулись в країну, яку вони не впізнають, яку сьогодні ми будуємо разом з вами. Країну, що буде першою в Європі за людським щастям, а не тільки за розміром території, хоча ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо. Країну, для якої найвища цінність — це життя і здоров’я громадянина, а не те, за кого він голосував на виборах президента”, — сказав Зеленський.

Він пообіцяв зробити все, аби “кожен громадянин України у будь-якому куточку планети чітко знав “я — українець, а значить моя держава мене не залишить”.

Нагадаємо, Президент закликав не змагатися у тому, хто "більше та правильніше" любить Україну.