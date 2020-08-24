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Зеленський: ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Ми робимо все, щоб настав день, і Донецьк, Луганськ і Крим повернулись в країну, яку вони не впізнають - країну, що буде першою в Європі за людським щастям, а не тільки за розміром території. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, виступаючи з урочистою промовою до Дня Незалежності на Софійській площі у Києві, передає кореспондент УНН.

Зеленський: ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо

“Кожна мама хоче, щоб всі її діти завжди були вдома. Так, на жаль, сьогодні за нашим сімейним столом бракує Донецька, Луганська і Криму, та ми робимо все, щоб настав день, і вони повернулись в країну, яку вони не впізнають, яку сьогодні ми будуємо разом з вами. Країну, що буде першою в Європі за людським щастям, а не тільки за розміром території, хоча ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо. Країну, для якої найвища цінність — це життя і здоров’я громадянина, а не те, за кого він голосував на виборах президента”, — сказав Зеленський.

Він пообіцяв зробити все, аби “кожен громадянин України у будь-якому куточку планети чітко знав “я — українець, а значить моя держава мене не залишить”.

Нагадаємо, Президент закликав не змагатися у тому, хто "більше та правильніше" любить Україну.

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