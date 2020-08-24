Президент закликав не змагатися у тому, хто "більше та правильніше" любить Україну

“Я також гадаю, кожна мама хоче, щоб її діти не сварились. То, може, дітям годі змагатися у тому, хто більше та правильніше любить неньку-Україну. Вона мріє, щоб ми були єдині та згуртовані. І зробити їй такий подарунок нам точно під силу. Треба згадати, що не залежно від мови, релігії, національності, ми — брати і сестри, ми всі — діти України, і нікому не давати шансу посіяти між нами розбрат”, — сказав Президент.

З його слів, шансу посіяти розбрат між нами не можна дати “ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям, тим, що обкрадали маму-Україну багато років, бо ніколи не вважали її рідною”.

Нагадаємо, під час промови Зеленський заявив, що українці на Сході нашої країни 29-й день поспіль “чують тишу”.