Зеленський назвав свої досягнення в якості Верховного головнокомандувача

“Сьогодні 31 день немає бойових поранень. Немає летальних випадків на фронті. Мені здається, що це непогане досягнення. Ще ми повернули більше 100, біля 150 людей. Завдяки діалогу, завдяки зустрічам, завдяки тиску. Завдяки багатогодинним розмовам, перемовинам з багатьма лідерами різних країн. І я думаю, що трішечки завдяки мені. Я думаю, це мій обов’язок, і, як ви правильно сказали, передвиборчі обіцянки, так. Я думаю, що все можливе, що ми можемо робити і відновлювати”, - сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про свої здобутки впродовж понад року в якості Верховного головнокомандувача та у відновленні миру на Сході України.

Він зазначив, що також відновили “Нормандський формат”, але він не буде повторювати про це, бо люди знають й так.

“Коли ми повертаємо людей, я думаю, краще запитайте у їх батьків, що ми зробили для їх сімей. Коли зараз немає бойових смертей на фронті - теж, краще запитайте батьків тих людей, які героїчно відстоюють наш суверенітет. Але найголовніше - відстоюють і вони живі. Живі герої - це і є мій обов’язок, як Президента України”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Кіровоградщину.