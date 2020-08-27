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Зеленский назвал свои достижения в качестве Верховного главнокомандующего

Киев • УНН

 • 19329 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что за более чем год на посту Верховного главнокомандующего уже 31 день нет боевых ранений на фронте и удалось вернуть около 150 человек. Об этом он сказал во время брифинга во время рабочей поездки в Кировоградскую область, передает УНН.

Зеленский назвал свои достижения в качестве Верховного главнокомандующего

"Сегодня 31 день нет боевых ранений. Нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это неплохое достижение. Еще мы вернули более 100, около 150 человек. Благодаря диалогу, благодаря встречам, благодаря давлению. Благодаря многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами разных стран. И я думаю, что немного благодаря мне. Я думаю, это мой долг, и, как вы правильно сказали, предвыборные обещания, да. Я думаю, что все возможно, что мы можем делать и восстанавливать", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своих достижениях в течение более года в качестве Верховного главнокомандующего и в восстановлении мира на Востоке Украины.

Он отметил, что также восстановили "Нормандский формат", но он не будет повторять об этом, потому что люди знают и так.

"Когда мы возвращаем людей, я думаю, лучше спросите у их родителей, что мы сделали для их семей. Когда сейчас нет боевых смертей на фронте - тоже, лучше спросите родителей тех людей, которые героически отстаивают наш суверенитет. Но самое главное - отстаивают и они живы. Живые герои - это и есть мой долг, как Президента Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский приехал в Кировоградскую область.

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