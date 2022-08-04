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Зеленський назвав росіян покидьками, коментуючи фейк росії про торгівлю зброєю

Зеленський назвав росіян покидьками, коментуючи фейк росії про торгівлю зброєю

Київ • УНН

 • 177334 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав росіян покидьками коментуючи фейк росії, що Україна торгує зброєю, яку їй надали партнери. Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, зокрема з представниками ЗМІ з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани, передає УНН.

Цитата

«Вони зруйнували нам залізничну інфраструктуру, мости, потім блокували нам море, робили все можливе, але розуміли, що ми будемо все відбудовувати, нарощувати силу нашої армії…Тоді вони почали розповсюджувати один з своїх фейків, що ми торгуємо цією зброєю. Ми не такі покидьки, як вони. Ми не торгуємо людьми, ми не торгуємо зброєю, ми не торгуємо своєю гідністю і своєю державою. Ось у чому різниця між нашими військовими і між їхніми військовими», - розповів Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що всі дані щодо поставленої зброї є відкритими для країн, які її надали.

За його словами, всі дані щодо поставленої зброї є для країн, які її надали.

«У нас є відкрите програмне забезпечення, абсолютно відкрита програма для наших партнерів: з Британії, для США і деяких інших партнерів, які нам допомагають зі зброєю. Це відкриті дані де вони бачать пересування нашої зброї, вони бачать яка постачається і де вона знаходиться…», - сказав Зеленський.

Доповнення

Нещодавно з’явилася інформація про, нібито, випадки контрабанди озброєння з України в країни ЄС. У свою чергу, Європол повідомив, що цілком довіряє українському уряду.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що публікація про «контрабанду зброї» у західних ЗМІ збігається з розгортанням росією масштабної спеціальної інформаційної операції «МакЗим» з дискредитації України. Він додав, що очікує на предметну розмову з представниками установи з фактами і доказами щодо заяв про, нібито, існуючі випадки торгівлі зброєю.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявляв, що росія поширює фейкові новини про "контрабанду зброї", яку партнери передають Україні, щоб зірвати постачання.

Українські Національні Новини

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