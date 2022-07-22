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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Скандал щодо "контрабанди зброї": Європол заявив, що повністю довіряє уряду України

Скандал щодо "контрабанди зброї": Європол заявив, що повністю довіряє уряду України

Київ • УНН

 • 189124 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Нещодавно з’явилася інформація про, нібито, випадки контрабанди озброєння з України в країни ЄС. У свою чергу, Європол повідомив, що цілком довіряє українському уряду. Про це повідомляє пресслужба Європола, інформує УНН.

Цитата

«Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, протягом п’яти років Європол тісно співпрацює з Україною у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС, незважаючи на продовження російської військової агресії. У відомстві додали, що потенційна загроза, яка спостерігалася в зонах бойових дій у минулому, полягає в тому, що вогнепальна зброя може потрапити в чужі руки.

«Стосовно війни в Україні, Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту», - резюмували у структурі.

Довідка

Європол – поліцейська служба Європейського союзу, розташована в Гаазі. Основними завданнями служби є координація роботи національних служб у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю та покращення інформаційного обміну між національними поліцейськими службами. 

Що передувало 

Поліція Європейського Союзу заявила про випадки торгівлі озброєнням, нібито, з України на чорному ринку.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що публікація про «контрабанду зброї» у західних ЗМІ збігається з розгортанням росією масштабної спеціальної інформаційної операції «МакЗим» з дискредитації України. Він додав, що очікує на предметну розмову з представниками установи з фактами і доказами щодо заяв про, нібито, існуючі випадки торгівлі зброєю.

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