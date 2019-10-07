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Зеленський написав листа Макрону: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський надіслав листа Президенту Франції Еммануелю Макрону, у якому звернувся з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію щодо шести зниклих громадян України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode, яке затонуло в Атлантичному океані наприкінці вересня. Про це повідомляє пресслужба офісу Президента, передає УНН.

Зеленський написав листа Макрону: деталі

Так, у листі Зеленський висловив подяку за зусилля рятувальних служб Франції для порятунку моряків та пошуку тіл загиблих.

“Але залишається невідомою доля шести українців. Звертаюся до Вас, пане Президенте, також і від імені родин громадян України, що стали жертвами цієї трагедії, з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію і у разі необхідності вжити додаткових заходів”, — сказано у зверненні Президента.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Президент України Володимир Зеленський особисто просив французького лідера Еммануеля Макрона продовжити пошуки членів екіпажу судна, зниклого в Атлантичному океані наприкінці вересня.

Як повідомляв УНН, 26 вересня в Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з українцямі на борту. В районі Кабо-Верде, в 1200 морських милях від острова Мартініка, з борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, прапор Люксембургу) надійшов сигнал про допомогу. Сталося це ще 26 вересня.

Відомо, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) і потрапило в циклон. Через сильний ураган до відсіків буксира в великій кількості почала надходити вода. Всі 14 членів екіпажу приготувалися до евакуації, оскільки знаходитися на борту судна було небезпечно.

Місцевий морський рятувально-координаційний центр Antilles-Guyana направив до аварійного плавзасобу єдине судно в районі буксира під назвою SSI Excellent (IMO 9693757). Також за інформацією сайту gСaptain в зону пошуку спрямований щонайменше один літак. Пошукова операція ускладнюється ураганом Лоренцо.

Станом на 18 годину 28 вересня стало відомо, що вдалось врятувати двох громадян України, які перебували на судні, зниклому в Атлантичному океані.

Пізніше судновласник повідомив, що зникле в Атлантиці судно затонуло.

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