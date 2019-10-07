Корабельна аварія з українцями: Зеленський просив Макрона продовжити пошуки моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський особисто просив французького лідера Еммануеля Макрона продовжити пошуки членів екіпажу судна, зниклого в Атлантичному океані наприкінці вересня. Про це заявив Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсем, передає кореспондент УНН.
"Ви знаєте що, нажаль, вдалось врятувати дуже мало (моряків – ред.). Ми знаємо про підтверджену загибель деяких з них, і продовжуються пошукові роботи. Президент України звернувся до президента (Франції Еммануеля – ред.) Макрона з проханням продовжити пошуки, хоча надії, нажаль, с кожним днем стає все менше на те, що ми знайдемо наших людей", - сказав міністр.
Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з українцямі на борту. В районі Кабо-Верде, в 1200 морських милях від острова Мартініка, з борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, прапор Люксембургу) надійшов сигнал про допомогу. Сталося це ще 26 вересня.
Відомо, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) і потрапило в циклон. Через сильний ураган до відсіків буксира в великій кількості почала надходити вода. Всі 14 членів екіпажу приготувалися до евакуації, оскільки знаходитися на борту судна було небезпечно.
Місцевий морський рятувально-координаційний центр Antilles-Guyana направив до аварійного плавзасобу єдине судно в районі буксира під назвою SSI Excellent (IMO 9693757). Також за інформацією сайту gСaptain в зону пошуку спрямований щонайменше один літак. Пошукова операція ускладнюється ураганом Лоренцо.
Станом на 18 годину 28 вересня стало відомо, що вдалось врятувати двох громадян України, які перебували на судні, зниклому в Атлантичному океані.
Пізніше судновласник повідомив, що зникле в Атлантиці судно затонуло.