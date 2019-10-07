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Кораблекрушение с украинцами: Зеленский просил Макрона продолжить поиски моряков

Киев • УНН

 • 12774 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский лично просил французского лидера Эммануэля Макрона продолжить поиски членов экипажа судна, пропавшего в Атлантическом океане в конце сентября. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент УНН.

Кораблекрушение с украинцами: Зеленский просил Макрона продолжить поиски моряков

"Вы знаете что, к сожалению, удалось спасти очень мало (моряков - ред.). Мы знаем о подтвержденной гибели некоторых из них, и продолжаются поисковые работы. Президент Украины обратился к президенту (Франции Эммануэлю - ред.) Макрону с просьбой продолжить поиски, хотя надежды, к сожалению, с каждым днем становится все меньше на то, что мы найдем наших людей", - сказал министр.

Напомним, 26 сентября в Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с украинцами на борту. В районе Кабо-Верде, в 1200 морских милях от острова Мартиника, с борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи. Произошло это еще 26 сентября.

Известно, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон. Из-за сильного урагана в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода. Все 14 членов экипажа приготовились к эвакуации, поскольку находиться на борту судна было опасно.

Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к аварийному плавсредству единственное судно в районе буксира под названием SSI Excellent (IMO 9693757). Также по информации сайта gСaptain в зону поиска направлен по меньшей мере один самолет. Поисковая операция осложняется ураганом Лоренцо.

По состоянию на 18 часов 28 сентября стало известно, что удалось спасти двух граждан Украины, которые находились на судне, пропавшем в Атлантическом океане.

Позже судовладелец сообщил, что пропавшее в Атлантике судно затонуло.

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