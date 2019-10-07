Зеленский написал письмо Макрону: детали

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 35999 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 81094 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 125306 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 117231 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 66877 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73726 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187449 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150587 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158755 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138675 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
46%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 11257 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 4940 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 5964 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 4694 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 5654 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 125306 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 117231 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 89889 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 101583 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 131571 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 9580 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12318 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14916 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17754 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19596 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Зеленский написал письмо Макрону: детали

Киев • УНН

 • 23940 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо Президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором обратился с просьбой продлить спасательно-поисковую операцию в отношении шести пропавших граждан Украины - членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента, передает УНН.

Зеленский написал письмо Макрону: детали

Так, в письме Зеленский выразил благодарность за усилия спасательных служб Франции для спасения моряков и поиску тел погибших.

"Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к Вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры", - говорится в обращении Президента.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский лично просил французского лидера Эммануэля Макрона продолжить поиски членов экипажа судна, пропавшего в Атлантическом океане в конце сентября.

Как сообщал УНН, 26 сентября в Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с украинцями на борту. В районе Кабо-Верде, в 1200 морских милях от острова Мартиника, с борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи. Произошло это еще 26 сентября.

Известно, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон. Из-за сильного урагана в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода. Все 14 членов экипажа приготовились к эвакуации, поскольку находиться на борту судна было опасно.

Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к аварийному плавсредству единственное судно в районе буксира под названием SSI Excellent (IMO 9693757). Также по информации сайта gСaptain в зону поиска направлен по меньшей мере один самолет. Поисковая операция осложняется ураганом Лоренцо.

По состоянию на 18 часов 28 сентября стало известно, что удалось спасти двух граждан Украины, которые находились на судне, пропавшем в Атлантическом океане.

Позже судовладелец сообщил, что пропавшее в Атлантике судно затонуло.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96