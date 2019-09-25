Зеленський: ми хочемо бути найбагатшою країною в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що Україна хоче стати найбагатшою країною в Європі. Про це він сказав у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
“Вибачте, але нам не потрібна допомога — нам потрібна підтримка. І ми дякуємо всім, ми дякуємо всім європейським державам, які нам допомагали, але ми також хочемо мати більше. Я розумію, що лише разом, з США і ЄС, ми зможемо зупинити війну. Ми просто хочемо сказати, пам’ятайте: ми — найбільша країна в Європі, але ми хочемо бути і найбагатшою”, — сказав Зеленський.
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Трамп у відповідь заявив, що США мають нарощувати торгівлю з Україною.
Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.