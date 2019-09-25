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Зеленский: мы хотим быть самой богатой страной в Европе

Киев • УНН

 • 11935 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Украина хочет стать богатой страной в Европе. Об этом он сказал в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

Зеленский: мы хотим быть самой богатой страной в Европе

"Извините, но нам не нужна помощь - нам нужна поддержка. И мы благодарим всех, мы благодарим все европейские государства, которые нам помогали, но мы также хотим иметь больше. Я понимаю, что только вместе с США и ЕС, мы сможем остановить войну. Мы просто хотим сказать, помните: мы - самая большая страна в Европе, но мы хотим быть и самыми богатыми", - сказал Зеленский.

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Трамп в ответ заявил, что США должны наращивать торговлю с Украиной.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

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