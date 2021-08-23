Зеленський хоче запустити швидкісний поїзд між Києвом та Варшавою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою. Про це він сказав під час зустрічі з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Володимир Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою, що кореспондуватиметься зі співпрацею країн у межах ініціативи “Тримор’я”.
Глава Української держави окремо подякував Анджею Дуді за гуманітарну допомогу в протидії COVID-19 та надання вакцин від коронавірусу.
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За даними Офісу, на полях інавгураційного саміту Кримської платформи Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Глава Української держави подякував польському колезі за участь у саміті та за солідарність з українським народом.
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Нагадаємо
У Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.