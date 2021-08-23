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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 36815 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 137646 просмотра

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2 марта, 18:35 • 200495 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 142184 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 133649 просмотра

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Зеленский хочет запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

Зеленский хочет запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

Киев  •  УНН

 • 19569 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой. Об этом он сказал во время встречи с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, что будет корреспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморья".

Глава Украинского государства поблагодарил Анджея Дуду за гуманитарную помощь в противодействии COVID-19 и предоставления вакцин от коронавируса.

Добавим

По данным Офиса, на полях саммита инаугурации Крымской платформы Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Глава Украинского государства поблагодарил польского коллегу за участие в саммите и за солидарность с украинским народом.

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Напомним

В Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом.

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