Зеленський і Штайнмаєр обговорили ситуацію на фронті, оборонну підтримку та "формулу миру"

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“Під час зустрічі у форматі відеоконференції з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру”, – йдеться в повідомленні.

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Він додав, що Україна цінує ухвалені вже на початку цього року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку в гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах із самого початку повномасштабного вторгнення росії.

“Дякую за всебічну допомогу Німеччини українцям. За допомогу, яка зробила нашу армію сильнішою, за фінансову підтримку. Окремо хочу подякувати громадянам Німеччини за прихисток українців у цей важкий період”, – додав голова Держави.

Доповнення

У жовтні Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснив візит у Київ. За підсумками візиту він заявив, що все набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині.