Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и "формулу мира"

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“Во время встречи в формате видеоконференции с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира”, – говорится в сообщении.

Детали

Он добавил, что Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения россии.

“Спасибо за всестороннюю помощь Германии украинцам. За помощь, которая сделала нашу армию сильнее, за финансовую поддержку. Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии за приют украинцев в этот трудный период”, – добавил глава государства.

Дополнение

В октябре Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершил визит в Киев. По итогам визита он заявил, что все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии.