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Зеленський і новообраний президент Литви домовилися підтримувати особистий діалог

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та привітав його з переконливою перемогою на виборах, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, Президент побажав Гітанасу Наусєді успіхів у розбудові Литовської держави.

Зеленський також подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.

Глава держави відзначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України, повідомили у прес-службі.

Крім цього, за даними прес-служби, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.

"Президент України та його литовський колега домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський литовською привітав новообраного президента Литви.

Українські Національні Новини

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