Зеленський і новообраний президент Литви домовилися підтримувати особистий діалог
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та привітав його з переконливою перемогою на виборах, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Президент побажав Гітанасу Наусєді успіхів у розбудові Литовської держави.
Зеленський також подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.
Глава держави відзначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України, повідомили у прес-службі.
Крім цього, за даними прес-служби, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.
"Президент України та його литовський колега домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський литовською привітав новообраного президента Литви.