Зеленський готовий випробувати українську вакцину від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо українська вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі. Про це він сказав в інтерв’ю "Осінь-2020: перемоги та виклики", передає кореспондент УНН.
"Ті результати, які показували – я із задоволенням. Якщо скажуть – так", - сказав Президент, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він вакцинуватись.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.
Як повідомляв УНН, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.