Зеленський готовий випробувати українську вакцину від COVID-19

"Ті результати, які показували – я із задоволенням. Якщо скажуть – так", - сказав Президент, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він вакцинуватись.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.

Як повідомляв УНН, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.