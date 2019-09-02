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Зеленський доручив ухвалити закони про концесії і оренду держмайна до 1 жовтня

Зеленський доручив ухвалити закони про концесії і оренду держмайна до 1 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 жовтня поточного року мають бути ухвалені закони про концесію, а також про оренду державного і комунального майна. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.

“Ухвалити закон про концесії. Термін — до 1 жовтня”, — зазначив Зеленський.

За його словами, відповідальними за це питання є голова ВРУ Дмитро Разумков, голова пропрезидентської фракції Давід Арахамія, голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

При цьому він додав, що також до 1 жовтня має бути ухвалений закон про оренду державного і комунального майна в новій редакції. Крім того, мають бути проведені переговори і укласти договори з переможцями конкурсів на надрокористування — до 1 грудня 2019 року.

Нагадаємо, Зеленський доручив скасувати перелік об’єктів, які не підлягають приватизації.

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