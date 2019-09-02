Зеленский поручил принять законы о концессиях и аренду госимущества до 1 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. До 1 октября текущего года должны быть приняты законы о концессии, а также об аренде государственного и коммунального имущества. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.
“Принять закон о концессии. Срок — до 1 октября”, — отметил Зеленский.
По его словам, ответственными за этот станут председатель ВРУ Дмитрий Разумков, председатель пропрезидентской фракции Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
При этом он добавил, что также до 1 октября должен быть принят закон об аренде государственного и коммунального имущества в новой редакции. Кроме того, должны быть проведены переговоры и заключить договоры с победителями конкурсов на недропользование — до 1 декабря 2019 года.
Напомним, Зеленский поручил отменить перечень объектов, не подлежащих приватизации.