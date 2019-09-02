Зеленский поручил принять законы о концессиях и аренду госимущества до 1 октября

“Принять закон о концессии. Срок — до 1 октября”, — отметил Зеленский.

По его словам, ответственными за этот станут председатель ВРУ Дмитрий Разумков, председатель пропрезидентской фракции Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

При этом он добавил, что также до 1 октября должен быть принят закон об аренде государственного и коммунального имущества в новой редакции. Кроме того, должны быть проведены переговоры и заключить договоры с победителями конкурсов на недропользование — до 1 декабря 2019 года.

Напомним, Зеленский поручил отменить перечень объектов, не подлежащих приватизации.