Зеленський доручив Шмигалю, Баканову та Данілову розібратися з гастролями російських артистів в Україні: відповідь на петицію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову опрацювати петицію про заборону концертів в Україні артистів з Росії. Про це йдеться у відповіді на петицію №22/123500-еп, передає УНН.
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“З метою забезпечення безпеки України, захисту національних інтересів та національного культурного простору, мною надіслано петицію Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О.Данілову та Голові Служби безпеки України І.Баканову з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції, проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема Закону України „Про гастрольні заходи в Україні“ в частині проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора”, — йдеться у тексті відповіді петиції.
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Зокрема, президент наголосив, що вже є перелік осіб, які не допускаються до гастролей в Україні. За список відповідальні РНБО, Мінкульт, СБУ, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.
Законом встановлено, що не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують державу-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.
Нагадаємо
21 жовтня Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще 14 російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Наразі у списку перебуває 227 осіб.
Починаючи з 2017 року Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
У вересні цього року Мінкульт вніс у “чорний список” російського реп-виконавця Алішера Валєєва, відомого як “Моргенштерн”.
У червні за дорученням СБУ Мінкульт включив російського артиста Філіпа Кіркорова в список. Проте, вже згодом його прізвище видалили зі списку.
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.