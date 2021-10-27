Зеленский поручил Шмыгалю, Баканову и Данилову разобраться с гастролями российских артистов в Украине: ответ на петицию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову разработать петицию о запрете концертов в Украине артистов из России. Об этом говорится в ответе на петицию №22/123500-эп, передает УНН.
Цитата
“С целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства, мною направлена петиция Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову и Председателю Службы безопасности Украины И.Баканову с просьбой поручить соответственно к компетенции проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности, Закона Украины „О гастрольных мероприятиях в Украине“ в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора”, — говорится в тексте ответа петиции.
Подробности
В частности, президент подчеркнул, что уже есть перечень лиц, недопускаемых к гастролям в Украине. За список ответственны СНБО, Минкульт, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию.
Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих государство-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, который оправдывает или признает правомерной оккупацию территории Украины.
Напомним
21 октября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще 14 российских актеров в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
В настоящее время в списке находится 227 человек.
Начиная с 2017 года, Минкульт начал публиковать перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
В сентябре этого года Минкульт внес в "черный список" российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного как "Моргенштерн".
В июне по поручению СБУ Минкульт включил российского артиста Филиппа Киркорова в список. Однако уже позже его фамилию удалили из списка.
Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.