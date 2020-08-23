Зеленський до Дня прапора зібрав чотирьох президентів України на "лінійці честі та пам’яті"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський сьогодні запросив на "лінійку честі та пам'яті" чотирьох президентів України, вони стояли там, щоб усвідомити, яку країну побудували. Про це Глава держави написав у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні поруч зі мною на "лінійці честі та пам'яті" стояли також усі президенти України, яких я запросив. Стояли для того, на мою думку, щоб разом усвідомити, яку країну ми побудували. Не сумніваюся, що кожен з нас, з президентів, напевно, по-своєму цінує й любить свою країну. Цінує те, що він сам зробив для неї. Розуміє те, що хоче зробити наступний Президент. І десь у серці відчуває, що кожен з нас ніколи не дозволить розірвати її заради швидкоплинних політичних цілей. Швидкоплинне минає, вічне залишається. Вічне – це Україна, в якій від кожного з нас є дуже вагома частинка щирої любові...", - написав Президент.
Як повідомляв кореспондент УНН, Зеленський зранку 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора. На церемонії були присутні також Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.