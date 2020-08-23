Зеленський до Дня прапора зібрав чотирьох президентів України на "лінійці честі та пам’яті"

"Сьогодні поруч зі мною на "лінійці честі та пам'яті" стояли також усі президенти України, яких я запросив. Стояли для того, на мою думку, щоб разом усвідомити, яку країну ми побудували. Не сумніваюся, що кожен з нас, з президентів, напевно, по-своєму цінує й любить свою країну. Цінує те, що він сам зробив для неї. Розуміє те, що хоче зробити наступний Президент. І десь у серці відчуває, що кожен з нас ніколи не дозволить розірвати її заради швидкоплинних політичних цілей. Швидкоплинне минає, вічне залишається. Вічне – це Україна, в якій від кожного з нас є дуже вагома частинка щирої любові...", - написав Президент.

Як повідомляв кореспондент УНН, Зеленський зранку 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора. На церемонії були присутні також Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.