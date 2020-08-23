Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"

"Сегодня рядом со мной на "линейке чести и памяти" стояли также все президенты Украины, которых я пригласил. Стояли для того, по моему мнению, чтобы вместе осознать, какую страну мы построили. Не сомневаюсь, что каждый из нас, из президентов, наверное, по-своему ценит и любит свою страну. Ценит то, что он сам сделал для нее. Понимает, что хочет сделать следующий Президент. И где-то в сердце чувствует, что каждый из нас никогда не позволит разорвать ее ради сиюминутных политических целей. Мимолетное проходит, вечное остается. Вечное - это Украина, в которой от каждого из нас есть очень веская частица искренней любви...", - написал Президент.

Как сообщал корреспондент УНН, Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага. На церемонии присутствовали также Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.