Зеленський: “Для нас важливо залучити Китай та Глобальний Південь до Формули миру, це матиме вплив, і буде ізоляція росії”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що залучення Китаю та країн Глобального Півдня до реалізації української Формули миру допоможе ізолювати росію як політично, так і економічно. Він висловив цю думку на дискусійній панелі 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає УНН.
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«Для нас важливо залучити Китай до Формули миру. Для нас важливо залучити Глобальний Південь конкретно на наш бік. Усе це матиме вплив, і буде реальна, конкретна – не абстрактна – політична ізоляція Росії. За політичною ізоляцією завжди йде ізоляція економічна. І мілітарна. Це дуже важливі кроки», – сказав Володимир Зеленський.
Також Україна продовжує працювати над втіленням імплементації Формули миру. Друга зустріч на рівні радників із питань національної безпеки була важливою, оскільки вона допомогла залучити більше країн Глобального Півдня до процесу переговорів, щодо Формули миру.
«Це був надзвичайно важливий крок – додалися країни, які ще вчора балансували й хотіли пропонувати щось відокремлене від нашої стратегії щодо закінчення війни», – констатував президент.
За його словами, Україна готова вислухати пропозиції партнерів щодо пунктів Формули миру, зокрема стосовно ядерної, продовольчої безпеки та загалом встановлення миру.
Президент додав, що Україна відкрита до обговорення з партнерами пропозицій щодо пунктів Формули миру, зокрема ядерної безпеки, продовольчої безпеки та встановлення миру в цілому.
«Ми готові чути ваші пропозиції. Всі. У нас є спільні речі, які нам усім потрібні. Ви не хочете захищати Україну? Добре, захищайте від ядерної зброї весь світ. Ви не хочете захищати українського фермера? Добре, захищайте, будь ласка, своїх людей від голоду. Тобто спільні інтереси повинні бути», – наголосив Зеленський.
Також, відомо, що після зустрічей на рівні радників у Копенгагені та Джидді триває підготовка третьої зустрічі.
«Після цього можемо вийти на перший саміт лідерів. І на цьому саміті нам потрібно зібрати якомога більше країн світу», – зазначив президент.
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