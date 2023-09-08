Зеленский: "Для нас важно привлечь Китай и Глобальный Юг к Формуле мира, это будет иметь влияние, и будет изоляция россии"

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«Для нас важно привлечь Китай к Формуле мира. Для нас важно привлечь Глобальный Юг конкретно на нашу сторону. Всё это будет иметь влияние, и будет реальная, конкретная – не абстрактная – политическая изоляция россии. За политической изоляцией всегда следует изоляция экономическая. И милитарная. Это очень важные шаги», – сказал Владимир Зеленский.

Также Украина продолжает работать над воплощением имплементации Формулы мира. Вторая встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности была важной, поскольку она помогла привлечь больше стран Глобального Юга к процессу переговоров по Формуле мира.

«Это был чрезвычайно важный шаг – добавились страны, которые еще вчера балансировали и хотели предлагать что-то отдельное от нашей стратегии по окончанию войны», – констатировал президент.

По его словам, Украина готова выслушать предложения партнеров по пунктам Формулы мира, в частности относительно ядерной, продовольственной безопасности и в целом установления мира.

Президент добавил, что Украина открыта к обсуждению с партнерами предложений по пунктам Формулы мира, в частности ядерной безопасности, продовольственной безопасности и установления мира в целом.

«Мы готовы выслушать ваши предложения. Все. У нас есть общие вещи, которые нам всем нужны. Вы не хотите защищать Украину? Хорошо, защищайте от ядерного оружия весь мир. Вы не хотите защищать украинского фермера? Хорошо, защищайте, пожалуйста, своих людей от голода. То есть общие интересы должны быть», – подчеркнул Зеленский.

Также, известно, что после встреч на уровне советников в Копенгагене и Джидде продолжается подготовка третьей встречи.

«После этого можем выйти на первый саммит лидеров. И на этом саммите нам нужно собрать как можно больше стран мира», – отметил президент.

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