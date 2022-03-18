Зеленський: будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану плюс 1 місяць після війни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Про це інформує УНН.
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"Наш уряд уже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%" створюємо нову можливість. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану плюс 1 місяць після війни.
Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою", - повідомив Президент.
Також Володимир Зеленський додав про масштабне скорочення регуляцій.
"Друга новина – Кабінет Міністрів проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами", - додав Глава держави.
Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: "оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш".
Додамо
Перший заступник Міністра економіки Кудін Денис під час телемарафону повідомив, що в Україні зменшиться ціна напаливо.