Зеленский: любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс 1 месяц после войны

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"Наше правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5-7-9%" создаем новую возможность. Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс 1 месяц после войны.

Далее будет минимальная ставка - 5%. А общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен. Чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", - сообщил Президент.

Также Владимир Зеленский добавил о масштабном сокращении регуляций.

"Вторая новость - Кабинет Министров проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Лишь те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами", - добавил Глава государства.

Итак, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: "объявил о начале деятельности - и свободно работаешь".

Добавим

Первый заместитель министра экономики Кудин Денис во время телемарафона сообщил, что в Украине уменьшится цена на топливо.