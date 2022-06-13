Зеленський анонсував звернення до парламенту Чехії

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"На тижні продовжу звертатися до парламентів країн-партнерів, зокрема – до парламенту Чехії", - йдеться у зверненні.

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Як зазначив Президент, заплановано й багато переговорів різного рівня з європейськими політиками.

"Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент анонсував звернення до Американського єврейського комітету.