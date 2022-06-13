Зеленський анонсував звернення до парламенту Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський анонсував звернення до парламенту Чехії. Про це інформує УНН.
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"На тижні продовжу звертатися до парламентів країн-партнерів, зокрема – до парламенту Чехії", - йдеться у зверненні.
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Як зазначив Президент, заплановано й багато переговорів різного рівня з європейськими політиками.
"Щодня працюємо з Євросоюзом щодо кандидатського статусу для України, і нашою державою зроблено все заради позитивної відповіді. Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів", - додав Зеленський.
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