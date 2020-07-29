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Зеленський анонсував побудову "мультилікарень" в кількох регіонах України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. В рамках програми "Велике будівництво" в декількох регіонах України будуть зведені "мультилікарні", в яких "буде все". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відвідання "Охматдиту" з нагоди відкриття другої черги нового корпусу, передає кореспондент УНН.

Так, Президент зауважив, що однієї лікарні "Охматдит" недостатньо для забезпечення якісного медичного обслуговування.

"Програма "Велике будівництво" – це не про дороги, а про те, що ми будуємо Україну. Важлива частина цієї програми – мультилікарні, які ми хочемо побудувати у п'яти-шести регіонах України, де буде все", – заявив Глава держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський заявив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов має вирішити питання із заробітною платою медичних працівників. Це має бути зроблено "фундаментально" найближчим часом.

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