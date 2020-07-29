Зеленский анонсировал строительство "мультибольниц" в нескольких регионах Украины

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 14938 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115657 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119931 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118149 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102911 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал строительство "мультибольниц" в нескольких регионах Украины

Зеленский анонсировал строительство "мультибольниц" в нескольких регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 14612 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В рамках программы "Большая стройка" в нескольких регионах Украины будут возведены "мультиликарни", в которых "будет все". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения "Охматдета" по случаю открытия второй очереди нового корпуса, передает корреспондент УНН.

Так, Президент отметил, что одной больницы "Охматдет" недостаточно для обеспечения качественного медицинского обслуживания.

"Программа "Большая стройка" - это не про дороги, а о том, что мы строим Украину. Важная часть этой программы - мультибольницы, которые мы хотим построить в пяти-шести регионах Украины, где будет все", - заявил Глава государства.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов должен решить вопрос с заработной платой медицинских работников. Это должно быть сделано "фундаментально" в ближайшее время.

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