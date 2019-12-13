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Зеленський анонсував підвищення пенсій: як це відбуватиметься

Зеленський анонсував підвищення пенсій: як це відбуватиметься

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2020 році будуть підвищені пенсії. Про це Глава держави заявив в ефірі програми "Право на владу", передає УНН.

За словами Зеленського, перед його командою стоїть завдання збільшити пенсії в ситуації браку фінансування.

"Зараз важлива соціальна місія нашої команди, коли немає грошей, але треба збільшити мінімальні пенсії. Хоча б для тих людей, яким дуже важко. А таких людей багато. У нас дійсно є програма, ми її розробили. Я не впевнений, чи можу зараз це анонсувати, але це буде не тільки інформаційний подарунок для всіх ", - зазначив Президент.

На підвищення пенсій планується виділити 13 мільярдів гривень.

"Ми придумали дуже цікаву стратегію щодо підвищення пенсій для людей за віком. Тобто, спочатку ми готові сильно, це правда, це будуть люди відчувати ... спочатку ми підвищимо сильно - від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+" , - заявив Зеленський.

Далі пенсії поступово будуть підвищувати для людей старше 75 років, а потім для тих, хто старше 70.

"Підвищити пенсії всім не можемо, тому що у нас 12 мільйонів пенсіонерів. Відразу не можемо, тобто, ми їх розбили на такі критерії", - пояснив Президент.

Нагадаємо, Прем'єр пообіцяв на наступний рік збільшення пенсій, але невелике.

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