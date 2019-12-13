Зеленский анонсировал повышение пенсий: как это будет происходит

По словам Зеленского, перед его командой стоит задача увеличить пенсии в ситуации нехватки финансирования.

"Сейчас важная социальная миссия нашей команды, когда нет денег, но надо увеличить минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень трудно. А таких людей много. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Я не уверен, могу ли сейчас это анонсировать, но это будет не только информационный подарок для всех", - отметил Президент.

На повышение пенсий планируется выделить 13 миллиардов гривен.

"Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. То есть, сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать... сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+", - заявил Зеленский.

Далее пенсии постепенно будут повышать для людей старше 75 лет, а затем для тех, кто старше 70.

"Повысить пенсии всем не можем, потому что у нас 12 миллионов пенсионеров. Сразу не можем, то есть, мы их разбили на такие критерии", - объяснил Президент.

Напомним, Премьер пообещал на следующий год увеличение пенсий, но небольшое.