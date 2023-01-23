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Зеленська розповіла, як вдалося опанувати емоції в Давосі, коли дізналась про трагедію в Броварах

Київ • УНН

 • 1215570 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як їй вдалося опанувати емоції, коли в Давосі дізналася про трагедію в Броварах. Про це вона розповіла в інтерв’ю Фактам ICTV, передає УНН.

Зеленська розповіла, як вдалося опанувати емоції в Давосі, коли дізналась про трагедію в Броварах

Цитата

«Без емоцій неможливо, вони існують і, на жаль, іноді не можна стримати сліз. Я говорила, що, можливо, хтось зовні вважає, що ми могли вже звикнути до трагедій, які ми бачимо кожного дня, але ми не можемо – це боляче», - розповіла Зеленська.

Перша леді зазначила, що була присутня у Давосі, щоб ще раз говорити про необхідність допомоги для України. Зокрема і заради того, щоб не було більше таких трагедій, як у Броварах.

«Тому я маю робити над собою зусилля та продовжувати роботу. Це моє завдання, і мені здається, що я маю його виконувати попри емоції, попри те, що важко, складно. Збиратися і йти далі. Можливо, це відповідальність. Не знаю, якщо мені вдалося вчора (18 січня – ред.) зібратися, що всі побачили, що я зібралася, то добре», - сказала Зеленська.

Доповнення

Олена Зеленська заплакала перед виступом у Давосі після того, як їй повідомили, що 14 осіб, зокрема одна дитина і міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, загинули у Броварах.

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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